В Калининградскую область не пустили 26 тонн китайской сайры
В порту Балтийска инспекторы Россельхознадзора обнаружили партию сайры из Китая, ввозимой с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При проверке выяснилось, что номер пломбы, указанный в ветеринарном сертификате, не соответствует номеру на контейнере. В итоге выпуск груза приостановили до получения разъяснений от государственной ветслужбы Китая.
Помимо этого, инспекторы нашли нарушение при ввозе 28 тонн рыбного фарша сурими из Индии. Дата выработки продукции не была указана в ветеринарном сертификате. Выпуск этой партии также приостановлен.
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