Зарплата.ру: треть калининградцев ходят на работу без энтузиазма и "отсиживают часы"
Только половина калининградцев ходят на работу с удовольствием. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру.
При этом только четверть опрошенных сказали, что работают в полную силу, 48% признают, что могли бы выполнять свои обязанности несколько лучше, а 27% ленятся и отсиживают часы.
Что интересно, повышение заработка как главную мотивацию чаще выбирают калининградцы в возрасте от 25 до 34 лет, тогда как представители старшего поколения (от 45 лет и старше) делают акцент на удобстве рабочего пространства.
Мужчины и женщины одинаково ценят денежную мотивацию, но дамы больше внимания обращают на комфорт рабочего места, а мужчины меньше готовы мириться с рутиной и бюрократией.
Выбор мотивирующего фактора зависит и от профессии. Так, одобрение коллег более значимо для офис-менеджеров, чем для менеджеров по продажам. "Продажникам" почти не важны гарантии, защищающие от увольнения, но они нужны бухгалтерам. Руководителям больше других важны разнообразные задачи, тогда как бухгалтеров этот момент мотивирует меньше.
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