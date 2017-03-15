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СМИ: по факту начислений премий руководству "Почты России" возбуждено уголовное дело

07:30
  549 0
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной выплаты премий руководству "Почты России". Об этом сообщает "КоммерсантЪ".
 
По данным издания, уголовное дело было возбуждено после проверок, проведённых Генпрокуратурой. Надзорный орган установил, что в 2015 году гендиректору предприятия Дмитрию Страшнову было выплачено 95,4 млн рублей.
 
Премию он получил несмотря на то, что по итогам 2014 года организация не достигла запланированных показателей. По данным прокуратуры, Страшнов имел право получить в качестве премии не более 3,2 млн рублей. Также выяснилось, что при назначении мужчины на должность в нарушение закона не была обговорена так называемая величина норматива возможной премии.
 
Известно, что дело возбуждено в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой. По мнению следствия, она превысила свои должностные полномочия. Дело в том, что женщина ответственна за формирование зарплат и премий сотрудникам Минкомсвязи и подведомственных ей организаций.

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