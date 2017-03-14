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РБК: ограничение на выезд за рубеж может коснуться всех сотрудников МВД

20:41
  489 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Ограничение на выезд за рубеж может коснуться всех сотрудников МВД, а не только тех, кто имеет доступ к государственной тайне. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на заключение правительственной комиссии.
 
По информации издания, положительное заключение было дано законопроекту бывшего депутата ЛДПР Дмитрия Носова. В документе Носова речь идёт о введении "временного ограничения права гражданина Российской Федерации" на выезд за границу, если он является сотрудником МВД. Законопроект также предполагает запрет на службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство в другом государстве. 
 
Сообщается, что МВД поддержало законопроект, уточнив необходимость прописать конкретные должности, которые предполагают запрет на выезд. В отзыве также сожержится адресованная МВД рекомендация создать перечень "иностранных государств, которые не рекомендуется посещать сотрудникам органов внутренних дел".
 
По информации РБК, отзыв правительства ещё не поступил в Госдуму. Дата рассмотрения законопроекта неизвестна.
 

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