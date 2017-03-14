РБК: ограничение на выезд за рубеж может коснуться всех сотрудников МВД

Ограничение на выезд за рубеж может коснуться всех сотрудников МВД, а не только тех, кто имеет доступ к государственной тайне. Об этом сообщает РБК , ссылаясь на заключение правительственной комиссии.

По информации издания, положительное заключение было дано законопроекту бывшего депутата ЛДПР Дмитрия Носова. В документе Носова речь идёт о введении "временного ограничения права гражданина Российской Федерации" на выезд за границу, если он является сотрудником МВД. Законопроект также предполагает запрет на службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство в другом государстве.

Сообщается, что МВД поддержало законопроект, уточнив необходимость прописать конкретные должности, которые предполагают запрет на выезд. В отзыве также сожержится адресованная МВД рекомендация создать перечень "иностранных государств, которые не рекомендуется посещать сотрудникам органов внутренних дел".

По информации РБК, отзыв правительства ещё не поступил в Госдуму. Дата рассмотрения законопроекта неизвестна.