Польского депутата Европарламента лишат зарплаты за месяц из-за сексистского заявления

Европарламент решил наказать польского депутата Януша Корвин-Микке, заявившего, что женщины глупее мужчин. Об этом сообщает "Радио Польша"

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что речь идёт о "санкциях беспрецедентной строгости". Польский политик лишится зарплаты за 30 дней работы, а его парламентская деятельность будет приостановлена на 10 дней. Также в течение года он не сможет принимать участие в парламентских делегациях и конференциях. По словам Таяни, поведение Корвин-Микке недостойно лица, представляющего избирателей, а его высказывание можно расценивать как презрение к европейским ценностям.