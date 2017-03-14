В Калининградской области предложили дарить молодым семьям "корзину новорожденного"

В Калининградской области сейчас прорабатывают дополнительные меры поддержки молодых семей. Об этом сообщила руководитель министерства социальной политики Анжелика Майстер во вторник, 14 марта.



Это может быть, например, субсидирование процентной ставки при приобретении жилья. По этому поводу уже проведены встречи с министерством строительства Калининградской области и представителями банковской сферы", — отметила Анжелика Майстер.



По словам главы ведомства, существует предложение о введении такой единовременной поддержки, как "корзина новорожденного". Она может включать в себя товары, необходимые для малыша в первые месяцы жизни.



Временно исполняющая обязанности министра социальной политики подчеркнула, что в области достаточно хорошие показатели рождаемости. За два месяца 2017 года в регионе родились 1 886 малышей, из них третьих детей — 142, четвёртых — 28, пятых и последующих — 13. Однако по сравнению с прошлым годом рождаемость несколько снизилась.



Мы понимаем, что в самый активный возраст деторождения вступает поколение 90-х годов, а у нас, к сожалению, мало родившихся в эти годы. Поэтому сегодня и страна, и регион работают над тем, чтобы стимулировать рождение первых и вторых детей у родителей моложе 30 лет", — рассказала глава министерства.



По её словам, в области действуют меры социальной поддержки матерей, воспитывающих детей, в том числе создание условий для совмещения женщинами материнства и трудовой деятельности.



Нам нужно работать над тем, чтобы мамы могли прийти на работу, получить необходимое профессиональное образование и не считали время, потраченное на уход за малышом, потерянными для своей профессиональной деятельности", — подчеркнула Анжелика Майстер.