Роспотребнадзор открыл горячую линию для жалоб калининградцев на продукты

Жители Калининградской области с 13 по 27 марта смогут пожаловаться на качество продуктов на горячую линию Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 13:00 по телефонам горячей линии (4012) 61-69-48, 46-03-43, 67-46-07 могут получить консультации по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов", — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.



Специалисты ответят по телефону на вопросы, касающиеся нормативных требований к продуктам питания, а также расскажут, куда обращаться потребителю, купившему некачественный или фальсифицированный продукт. Звонок на горячую линию бесплатный из любого населённого пункта Калининградской области.



Консультацию также можно получить в Консультационном центре ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" (г. Калининград) по тел. (4012) 53-84-36 с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 ежедневно в рабочие дни.