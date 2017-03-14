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Главная Новости Общество

Роспотребнадзор открыл горячую линию для жалоб калининградцев на продукты

12:14
  681 2
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Жители Калининградской области с 13 по 27 марта смогут пожаловаться на качество продуктов на горячую линию Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 13:00 по телефонам горячей линии (4012) 61-69-48, 46-03-43, 67-46-07 могут получить консультации по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов", — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты ответят по телефону на вопросы, касающиеся нормативных требований к продуктам питания, а также расскажут, куда обращаться потребителю, купившему некачественный или фальсифицированный продукт. Звонок на горячую линию бесплатный из любого населённого пункта Калининградской области.

Консультацию также можно получить в Консультационном центре ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" (г. Калининград) по тел. (4012) 53-84-36 с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 ежедневно в рабочие дни.
 
Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что объём фальсификата в стране составляет около 7%. Это меньше, чем цифра, которую озвучивали ранее: помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко рассказывал, что в России подделывают около четверти продуктов питания. Позже эти сведения опровергли. 

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2 комментария Правила комментирования

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Barmaley067
Barmaley067 #
12:31
"Жители Калининградской области с 13 по 27 марта смогут пожаловаться на качество продуктов на горячую линию Роспотребнадзора."
А в другие дни? Лавочка закрывается?
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vkolovina
vkolovina #
14:21
По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://eta.pe/parazitu
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