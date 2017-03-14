В Калининградскую область не пустили 9 тонн кошачьего корма из Чехии и Венгрии
Специалисты Россельхознадзора обнаружили, что в Калининградскую область пытаются с нарушениями ввезти партию корма для кошек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При проверке 8,87 тонны кошачьего корма из Венгрии и Чехии выяснилось, что на коробках указана неправильная дата производства. По этой причине выпуск груза запретили до получения разъяснений от государственных ветеринарных служб обеих стран.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.