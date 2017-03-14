В Калининградскую область не пустили 9 тонн кошачьего корма из Чехии и Венгрии

Специалисты Россельхознадзора обнаружили, что в Калининградскую область пытаются с нарушениями ввезти партию корма для кошек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



При проверке 8,87 тонны кошачьего корма из Венгрии и Чехии выяснилось, что на коробках указана неправильная дата производства. По этой причине выпуск груза запретили до получения разъяснений от государственных ветеринарных служб обеих стран.