Во вторник в Калининграде без света остались 11 улиц и два светофора

В Калининграде во вторник, 14 марта, из-за ремонта не работает два светофора: на перекрёстке Грига — Московский проспект и ул. Горького — ул. Озерова; кроме того, свет отсутствует ещё на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Также из-за замены оборудования до 17:00 приостановлена подача холодного водоснабжения по адресам: ул. Космическая 2–20, Ленинский пр-т, 8.



До устранения неисправностей отключена подача газа на ул. Краснодонская, 2 (38 квартир + 9 квартир), ул. У. Громовой, 125 (30 квартир), ул. Больничная, 28 (5 квартир), ул. Челнокова, 30 (110 квартир).



Других отключений сегодня не планируется.

