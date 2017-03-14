Во вторник в Калининграде без света остались 11 улиц и два светофора

В Калининграде во вторник, 14 марта, из-за ремонта не работает два светофора: на перекрёстке Грига — Московский проспект и ул. Горького — ул. Озерова; кроме того, свет отсутствует ещё на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Также из-за замены оборудования до 17:00 приостановлена подача холодного водоснабжения по адресам: ул. Космическая 2–20, Ленинский пр-т, 8.
До устранения неисправностей отключена подача газа на ул. Краснодонская, 2 (38 квартир + 9 квартир), ул. У. Громовой, 125 (30 квартир), ул. Больничная, 28 (5 квартир), ул. Челнокова, 30 (110 квартир).
Других отключений сегодня не планируется.
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