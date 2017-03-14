Путин наградил орденом Наину Ельцину
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru
Владимир Путин за вклад в реализацию гуманитарных программ наградил орденом жену первого президента России Наину Ельцину. Об этом сообщается
на официальном сайте главы государства.
"За большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности Владимир Путин своим указом наградил Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины", — написано в указе президента.
Во вторник, 14 марта, Наина Ельцина отмечает 85-летие.
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