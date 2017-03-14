Опрос: больше половины россиян не собираются смотреть финал "Евровидения-2017"

Большинство россиян не намерены смотреть трансляцию финала конкурса "Евровидение" в этом году, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ



54% опрошенных указали, что трансляцию финала музыкального конкурса они смотреть не будут, 5% пока затруднились дать точный ответ. При этом треть жителей России обычно с интересом смотрит финал, каждый пятый относится к конкурсу положительно, но эфир не включает, и только 12% испытывают к "Евровидению" отрицательные чувства, а 8% ничего о нём не знают.