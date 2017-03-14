HeadHunter назвал сферы труда, в которых будет легче всего найти работу в 2017 году
В 2017 году чаще всего работодатели будут искать сотрудников в сферах "Туризм, гостиницы, рестораны", "IT" и "Рабочий персонал". Такой прогноз сделали в службе исследований HeadHunter, проанализировав отраслевую динамику 13 миллионов вакансий и 26 миллионов резюме за последние 9 лет.
Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В этом году годовой рост, по прогнозам HeadHunter, замедлится и составит 8%.
Сферы, где рост в 2017 году будет ускоряться
Сферы, где рост замедлится сильнее всего
Общее количество активных резюме в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросло на 12%. В этом году рост ускорится и, предположительно, составит 21% в годовом исчислении.
Сферы, где рост количества активных резюме ускорится сильнее всего
Сферы, где активность соискателей в этом году замедлится
Рост количества активных резюме опережающими вакансии темпами повлечёт рост уровня конкуренции среди соискателей на рынке. В 2016 году на одну вакансию статистически приходилось 6,5 активного резюме, а в этом году, по прогнозам экспертов службы исследований HeadHunter, этот показатель вырастет до 7,2 резюме на одну вакансию. Увеличение конкуренции среди соискателей позволит работодателям легче находить нужных сотрудников.
Сферы, где конкуренция вырастет сильнее всего
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