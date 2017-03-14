HeadHunter назвал сферы труда, в которых будет легче всего найти работу в 2017 году

Сферы, где рост в 2017 году будет ускоряться Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В этом году годовой рост, по прогнозам HeadHunter, замедлится и составит 8%.

В 2017 году чаще всего работодатели будут искать сотрудников в сферах "Туризм, гостиницы, рестораны", "IT" и "Рабочий персонал". Такой прогноз сделали в службе исследований HeadHunter, проанализировав отраслевую динамику 13 миллионов вакансий и 26 миллионов резюме за последние 9 лет.