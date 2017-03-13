На дорожных ограждениях Калининграда запретили рекламу

В Калининграде запретили размещать на дорожных ограждениях рекламные баннеры. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!" на радио "Комсомольская правда".



По словам Крупина, сейчас город уже не выдаёт паспорта для рекламных мест на ограждениях. Запрет ввели из-за высокой аварийности в городе.



"К сожалению, последняя статистика, представленная специалистами Госавтоинспекции, не очень хорошая, — сообщил Крупин. — Количество ДТП увеличилось, в том числе и с нанесением каких-то повреждений калининградцам. Ну и конечно, они анализируют ситуацию на дорогах и прилегающих территориях, нам они порекомендовали промониторить ситуацию с наличием рекламных баннеров на дорожных ограждениях, особенно вблизи перекрёстков".



По словам Крупина, все баннеры на дорожных ограждениях, которые сейчас можно увидеть в городе, размещены по ранее выданным паспортам. "Как только их срок действия заканчивается, их вообще не будет", — пообещал чиновник.