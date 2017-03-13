В 2017 году на фестивале "Калининград Сити Джаз" выступит Иван Дорн
Автор фото: Александр Подгорчук
В 2017 году на XII музыкальный фестиваль "Калининград Сити Джаз" пригласят Ивана Дорна. Об этом во время пресс-конференции ТАСС заявил врио губернатора Антон Алиханов.
"Такую динамику будет поддерживать непросто, но в 2017 году ждём как минимум полтора миллиона. А 2018 год — я думаю, мы сможем показать существенный рост. С точки зрения событийных мероприятий у нас тенденция — расширения тематик. В этом году на "Калининград Сити Джаз" приглашаем Ивана Дорна", — заявил Алиханов.
В этом году фестиваль пройдёт в 12-й раз. Глава региона подчеркнул, что прошлый год стал рекордным по количеству туристов, приехавших в Калининградскую область.
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