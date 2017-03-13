В Калининградскую область не пустили 24,6 тонны курицы из Бразилии

Специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения при ввозе партии мороженой курицы из Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Груз пришёл в порт Балтийска. При проверке 26,4 тонны курицы выяснилось, что номер пломбы в ветеринарном сертификате не соответствует указанному на контейнере. В итоге выпуск груза запретили.



В отношении бразильского предприятия, поставляющего курицу, уже ввели усиленный лабораторный контроль в связи с частыми нарушениями. Ранее в тушках птицы, произведённых этой фабрикой, были выявлены вредные вещества.