В Калининградскую область не пустили 24,6 тонны курицы из Бразилии
Специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения при ввозе партии мороженой курицы из Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Груз пришёл в порт Балтийска. При проверке 26,4 тонны курицы выяснилось, что номер пломбы в ветеринарном сертификате не соответствует указанному на контейнере. В итоге выпуск груза запретили.
В отношении бразильского предприятия, поставляющего курицу, уже ввели усиленный лабораторный контроль в связи с частыми нарушениями. Ранее в тушках птицы, произведённых этой фабрикой, были выявлены вредные вещества.
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