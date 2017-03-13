В России хотят замедлять доступ к сайтам компаний, которые нарушают законы

В России нашли новый способ наказывать компании, нарушающие законы. Об этом сообщают "Ведомости"
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По данным издания, чиновники предложили замедлять доступ к сайтам компаний-нарушителей. Поправки в законодательство могут быть внесены до начала лета.
Причиной для разработки поправок стали случаи нарушения законов иностранными фирмами. Руководство организаций игнорирует решения судов и госорганов, ссылаясь на то, что компании работают в рамках законодательств тех стран, в которых они зарегистрированы.
Так, ФАС уличила Google в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, однако компания не собирается выполнять предписания антимонопольной службы. Также среди нарушителей есть социальная сеть LinkedIn, которая нарушила закон о персональных данных.
По мнению чиновников, новый законопроект поможет в решении подобных проблем. Ожидается, что нововведения будут распространяться не только на иностранные, но и на отечественные фирмы.
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