В России хотят замедлять доступ к сайтам компаний, которые нарушают законы

В России нашли новый способ наказывать компании, нарушающие законы. Об этом сообщают "Ведомости"

По данным издания, чиновники предложили замедлять доступ к сайтам компаний-нарушителей. Поправки в законодательство могут быть внесены до начала лета.

Причиной для разработки поправок стали случаи нарушения законов иностранными фирмами. Руководство организаций игнорирует решения судов и госорганов, ссылаясь на то, что компании работают в рамках законодательств тех стран, в которых они зарегистрированы.

Так, ФАС уличила Google в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, однако компания не собирается выполнять предписания антимонопольной службы. Также среди нарушителей есть социальная сеть LinkedIn, которая нарушила закон о персональных данных.

По мнению чиновников, новый законопроект поможет в решении подобных проблем. Ожидается, что нововведения будут распространяться не только на иностранные, но и на отечественные фирмы.