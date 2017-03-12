В Мьянме нашли янтарь с жуками возрастом почти 100 млн лет
В Мьянме (бывшая Бирма) китайские учёные нашли в куске янтаря застывших хищных жуков, возраст находки — примерно 100 млн лет. Об этом сообщает
Discover24.
Насекомые прекрасно сохранились в янтаре мелового периода. У жука зубчатые челюсти, на основании чего учёные и пришли к выводу, что это хищник. Насекомое могло поворачивать голову на 180 градусов. Жили жуки в коре.
Такие жуки уже были обнаружены в отложениях возрастом 40 млн лет. Но найденный в янтаре экземпляр намного крупнее.
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