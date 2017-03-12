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В Мьянме нашли янтарь с жуками возрастом почти 100 млн лет

18:44
  1932 0
  • Scientific Reports
Scientific Reports
В Мьянме (бывшая Бирма) китайские учёные нашли в куске янтаря застывших хищных жуков, возраст находки — примерно 100 млн лет. Об этом сообщает Discover24.
 
Насекомые прекрасно сохранились в янтаре мелового периода. У жука зубчатые челюсти, на основании чего учёные и пришли к выводу, что это хищник. Насекомое могло поворачивать голову на 180 градусов. Жили жуки в коре.
 
Такие жуки уже были обнаружены в отложениях возрастом 40 млн лет. Но найденный в янтаре экземпляр намного крупнее. 
 

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tzuslova
tzuslova #
21:00
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
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