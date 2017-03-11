Прокуратура Балтфлота заставила коммунальщиков выплатить долги по зарплате на 50 млн рублей
Военная прокуратура Балтийского флота заставила калининградское подразделение предприятия ЖКХ, обслуживающее казармы, выплатить работникам долги по зарплате на сумму 50,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Зарплату работникам предприятия задержали на три месяца. Несвоевременно производился расчёт с уволенными сотрудниками.
Прокуратура возбудила административное производство в отношении предприятия как юридического лица, что грозит большими штрафами. Директору ОП "Калининградское" внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. В результате восстановлены права 3,4 тысяч работников, все долги перед ними погашены.
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