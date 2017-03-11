В Калининграде ищут пропавшую женщину из Грозного (фото)

В Калининграде объявлена в розыск 49-летняя женщина из Грозного. Об этом сообщается в группе "Поиск пропавших людей".

Лариса Уколова выехала из Грозного 2 марта рано утром на автомобиле Mercedes c180 B299KE 95 белый с логотипом NL. Она собиралась ехать в Калининград или Ульяновскую область.

До сих пор информации о местонахождении женщины нет. Всех, кому что-либо известно, просят позвонить по телефону +79210054845 или в отделение полиции 8(4012)554-502 Калининград.