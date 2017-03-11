В Калининграде ищут пропавшую женщину из Грозного (фото)
Фото:группа "Поиск пропавших людей. Калининград"
В Калининграде объявлена в розыск 49-летняя женщина из Грозного. Об этом сообщается в группе "Поиск пропавших людей".
Лариса Уколова выехала из Грозного 2 марта рано утром на автомобиле Mercedes c180 B299KE 95 белый с логотипом NL. Она собиралась ехать в Калининград или Ульяновскую область.
До сих пор информации о местонахождении женщины нет. Всех, кому что-либо известно, просят позвонить по телефону +79210054845 или в отделение полиции 8(4012)554-502 Калининград.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.