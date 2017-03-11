В выходные калининградских водителей проверят на трезвость

В Калининградской области в субботу, 11 марта, на дорогах стартовала операция "Трезвый водитель". Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

В течение двух выходных дней инспекторы будут проверять водителей на трезвость. Рейды будут проходить не только в Калининграде, но и во всех районах области.

В понедельник, 13 марта, утром также будет усилен контроль за водителями. Калининградцев призывают не оставаться равнодушными к нарушениям ПДД и сообщать обо всех фактах в дежурную часть по телефону горячей линии "Нетрезвый водитель" 8(4012) 552-811.