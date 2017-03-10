В Чкаловске на улице нашли толстую норку (фото)

В Чкаловске, на ул. Лукашева, местный житель по имени Павел обнаружил необычное животное — норку. Об этом Клопс.Ru рассказал сам мужчина.



По его словам, животное спряталось за контейнерами и не хочет выходить. Его угостили варёным рисом и сейчас решают его судьбу. Павел предлагает желающим забрать норку домой. Однако две девушки, которые откликнулись на призыв и приехали, не смогли выманить осторожного зверька.



В Калининградском зоопарке пояснили, что норки в регионе водятся — их можно встретить и в лесах. Однако, если судить по необычайной упитанности этого самца, он сбежал из чьего-то дома. Специалисты отметили, что зоопарк такое животное принять не смог бы — оно слишком сложно в содержании — и уточнили, что лучше всего искать владельцев норки, ведь, как и другие ручные звери, этот самец может быть привязан к своим хозяевам.