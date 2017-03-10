В Калининграде ищут подрядчика для ремонта Деревянного моста

На мосту Деревянном в Калининграде скоро начнут ремонт. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Проект прошёл госэкспертизу, в настоящее время готовится документация для проведения конкурсных процедур на определение подрядчика.



Как подчеркнул Александр Рольбинов, заказчиком данных работ выступает администрация Калининграда:



"В связи с этим городским властям необходимо заблаговременно проработать вопросы с транспортной доступностью острова на время проведения ремонта моста Деревянный и разработать временную транспортную схему, чтобы минимизировать неудобства для калининградцев".