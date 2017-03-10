В Калининграде ищут подрядчика для ремонта Деревянного моста
Фото с сайта wikimapia.org
На мосту Деревянном в Калининграде скоро начнут ремонт. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект прошёл госэкспертизу, в настоящее время готовится документация для проведения конкурсных процедур на определение подрядчика.
Как подчеркнул Александр Рольбинов, заказчиком данных работ выступает администрация Калининграда:
"В связи с этим городским властям необходимо заблаговременно проработать вопросы с транспортной доступностью острова на время проведения ремонта моста Деревянный и разработать временную транспортную схему, чтобы минимизировать неудобства для калининградцев".
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