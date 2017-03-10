В России православные начнут отмечать День святого Патрика

В России появится новый православный праздник. Об этом сообщает "Интерфакс"

По данным агентства, Русская православная церковь приняла решение включить в месяцеслов имена древних святых, которые были подвижниками в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года. Всего включены имена более 15 святых, среди которых оказался святитель Патрикий, просветитель Ирландии.

В России его День будут отмечать 30 марта. В западных странах День святого Патрика ежегодно празднуют 17 марта. Почитание Патрика наиболее распространено в Католической церкви. Ему посвящено множество соборов и церквей по всему миру.