Калининградцы собрали средства на обследование ребенка, который лишился глаза из-за онкологии

Жители Калининграда собрали средства на обследование ребёнка, потерявшего из-за болезни глаз. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Верю в чудо".

Ранее у трёхлетней Вероники Кобышко была диагностирована молекулярная форма ретинобластомы , или рак глаза. Опухоль у малышки вырастала прямо в сетчатке.

Из-за этого в феврале врачи удалили девочке глаз и установили протез. Операция прошла успешно. Теперь ребёнку каждые три месяца нужно проходить обследование в Москве в институте им. Гельмгольца. Это необходимо, чтобы не допустить рецидива опухоли.

Следующая поездка запланирована на май. Она состоится на средства, собранные неравнодушными горожанами.