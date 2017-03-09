На ул. Юбилейной в Калининграде эксгумировали останки 84 человек на месте строительства девятиэтажки

В Калининграде
В Калининграде
+5 °C
днем
-2 °C
ночью
09 марта 2017 г. 12:21
53 188 пользователей
за 24 часа на сайте
58.94 +0.76
Курс ММВБ на 09 марта 2017, 12:00
62.26 +0.72
Курс ММВБ на 09 марта 2017, 12:00
14.31 0.0
Курс ЦБ на 09 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Офицер вермахта и гражданские: на стройке в Калининграде эксгумировали останки уже 84 человек

Автор: Екатерина Медведева
12:10
  166 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
На стройке десятиэтажки по улице Юбилейной продолжают находить останки людей. Об этом в четверг, 9 марта, рассказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда – Калининград" руководитель МУП "Альта" Руслан Хисамов.  

По его словам, поисковые работы в этом месте не прекращаются – за выемкой грунта, которую производят строители, постоянно наблюдают специалисты "Альты". На сегодняшний день эксгумировали останки 84 человек. В основном, это гражданское население, однако удалось найти и останки офицера Вермахта. 

К сожалению, в могиле не было личного медальона, но были какие-то документы. Сейчас мы с ними работаем. Страницы там были слипшиеся. Удалось расклеить их. Сейчас просушиваем. Надеемся, что в дальнейшем удастся их прочесть", - пояснил слушателям программы "С добрым утром, Ярошук!" Руслан Хисамов. 

По адресу улица Юбилейная, 10 планируют построить десятиэтажный жилой дом с подземной парковкой. Разрешение на строительство администрация Калининграда выдала в ноябре 2016 года и в это же время застройщик приступил к обследованию территории.  В конце февраля стало известно, что при рытье котлована на месте будущего строительства начали находить останки жителей Кёнигсберга.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Найдены останки жителей Кенигсберга на стройке по ул. Юбилейной»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t992

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Найдены останки жителей Кенигсберга на стройке по ул. Юбилейной

Фото новости
На стройплощадке в Калининграде обнаружили останки мирных жителей Кёнигсберга
01 марта 201714:20
  3039 0
Фото новости
В Калининграде на стройплощадке нашли останки 50 человек
28 февраля 201722:14
  27629 4

Главные темы дня

Восемь мартовских котов: спецпроект Клопс.Ru к Международному женскому дню
07 марта 201717:27
  31880 0
Восемь мартовских котов: спецпроект Клопс.Ru к Международному женскому дню
Синоптики: к выходным калининградцев ожидают снег и дождь
Фото горячей новости
09:51
  4191 0
В пожаре на ул. Добролюбова погибла женщина (видео)
Фото горячей новости
09:28
  2277 0
Мальтийская скала, которую снимали в "Игре престолов", обрушилась в море
Фото горячей новости
08 марта 201721:19
  4740 0
"Создавать то, чего еще нет в продаже": в Калининграде из школьников воспитывают гениев
Фото горячей новости
08 марта 201708:10
  3825

Лента новостей

Картинка
Россия поможет Китаю построить первую в мире гражданскую подлодку
12:16
  33 0
Картинка
"Иногда потребитель платит за жидкость": Роскачество исследовало консервированный горошек
12:15
  70 0
Картинка
На проспекте Победы в ДТП попали два микроавтобуса, образовались пробки
12:14
  94 0
Картинка
На ул. Юбилейной в Калининграде эксгумировали останки 84 человек на месте строительства девятиэтажки
12:10
  166 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  4803 1
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  1812 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo