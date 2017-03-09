На ул. Юбилейной в Калининграде эксгумировали останки 84 человек на месте строительства девятиэтажки

Офицер вермахта и гражданские: на стройке в Калининграде эксгумировали останки уже 84 человек
На стройке десятиэтажки по улице Юбилейной продолжают находить останки людей. Об этом в четверг, 9 марта, рассказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда – Калининград" руководитель МУП "Альта" Руслан Хисамов.
По его словам, поисковые работы в этом месте не прекращаются – за выемкой грунта, которую производят строители, постоянно наблюдают специалисты "Альты". На сегодняшний день эксгумировали останки 84 человек. В основном, это гражданское население, однако удалось найти и останки офицера Вермахта.
К сожалению, в могиле не было личного медальона, но были какие-то документы. Сейчас мы с ними работаем. Страницы там были слипшиеся. Удалось расклеить их. Сейчас просушиваем. Надеемся, что в дальнейшем удастся их прочесть", - пояснил слушателям программы "С добрым утром, Ярошук!" Руслан Хисамов.
По адресу улица Юбилейная, 10 планируют построить десятиэтажный жилой дом с подземной парковкой. Разрешение на строительство администрация Калининграда выдала в ноябре 2016 года и в это же время застройщик приступил к обследованию территории. В конце февраля стало известно, что при рытье котлована на месте будущего строительства начали находить останки жителей Кёнигсберга
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