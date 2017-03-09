HeadHunter: в Калининградской области на одну вакансию существует шесть претендентов
Проанализировав рынок труда в Калининградской области в феврале, специалисты HeadHunter определили, что количество вакансий по сравнению с февралём 2016 года сократилось на 17%. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter в СЗФО.
Для сравнения: в феврале 2016 года прирост предложений от работодателей по отношению к февралю 2015 года составил 78%. Соискательская активность возросла. Количество резюме в феврале увеличилось на 28% к прошлому году.
Однако, несмотря на такую динамику вакансий и резюме, показатель конкуренции остался на уровне января 2017 года и составил в прошедшем месяце 6,4 пункта.
В среднем на одно вакантное место в регионе приходится 6 соискателей, что говорит об умеренном уровне конкуренции на рынке труда в Калининградской области", — отмечают специалисты.
Если говорить о росте по проф. областям, то в феврале текущего года к февралю 2016-го наибольший прирост вакансий отмечен в сферах "Искусство, развлечения, массмедиа", "Домашний персонал", "Медицина, фармацевтика".
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