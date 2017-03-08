Американец вывел питона с расцветкой в виде смайликов (видео)

Главные темы дня
"Почта России" начнёт торговать колбасой и макаронами через каталоги
07 марта 201721:57
2201 4
Шоколад, черника, рис: названы 10 продуктов, которые можно есть на ночь
07 марта 201720:09
6690 0
"Создавать то, чего еще нет в продаже": в Калининграде из школьников воспитывают гениев
07 марта 201714:00
3255
В Калининграде пошли под суд убийцы директора Кобера
07 марта 201712:26
7264 0
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.