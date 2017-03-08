Американец вывел питона с расцветкой в виде смайликов (видео)

Американский селекционер Джастин Кобылка, работающий с рептилиями, вывел питона с пятнами в виде смайликов. Об этом сообщает Lenta.Ru

На выведение змеи с необычной расцветкой у Кобылки ушло 8 лет. Пятна получились в результате рецессивных мутаций. Сам селекционер назвал случившееся "астрономической редкостью": у змеи не одна, а сразу три отметины в виде улыбающихся лиц. Питона, который стоит 4,5 тысячи долларов, Кобылка решил оставить себе.