Путин рассказал, сколько в 2018 году должны получать врачи

Владимир Путин рассказал, сколько должны получать врачи в 2018 году. Как сообщает РИА Новости , заявление прозвучало на встрече с медиками в Брянске.

По мнению президента, через год зарплата врачей должна достигнуть 200% от средней по региону. Для младшего и среднего персонала этот показатель составит 100%.

Эти планы Путин назвал достижимыми. Сейчас, по его словам, зарплата врачей составляет 180% от среднего дохода по региону.