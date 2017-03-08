Путин поздравил женщин с 8 марта стихами поэта серебряного века (видео)

Президент России Владимир Путин в среду, 8 марта, выступил с поздравлением российских женщин. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

"Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью", — отметил глава государства. В качестве поздравления Владимир Путин процитировал стихи Константина Бальмонта, посвящённые женщине.

"Женщина – с нами, когда мы рождаемся,

Женщина – с нами в последний наш час.

Женщина – знамя, когда мы сражаемся,

Женщина – радость раскрывшихся глаз".

Лидер страны от лица мужчин пообещал делать всё, "чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались".