В США мужчину, разбившего голову манекену, судят за покушение на убийство

В Неваде суд рассматривает необычное дело о покушении на убийство манекена. Об этом сообщает
Русская служба ВВС.
Подсудимый — 30-летний мужчина, которого на самом деле подозревают в убийстве двух бездомных, но весомых доказательств для этого нет. Ранее двое спавших на улице людей были забиты до смерти неизвестным.
Чтобы поймать убийцу, полицейские использовали манекен в качестве приманки, которая сработала. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как подозреваемый подкрадывается к манекену, укрытому одеялом, достаёт молоток и разбивает кукле голову.
Мужчина себя виновным не признаёт и говорит, что знал о том, что разбивает голову манекену. Общественный защитник в суде высмеял обвинение в покушении на убийство манекена как юридически несостоятельное.
Юристы вступили в дебаты по этому поводу, но закон, скорее, на стороне обвинения. В 1976 и 1989 годах Верховный суд штата дважды отклонял аргумент "невозможность совершения преступления с точки зрения закона означает, что и покушение на совершение преступления с точки зрения закона невозможно".
Манекен действительно убить нельзя, но всё было подстроено так, как если бы на улице спал человек. Кроме того, задержанному предъявлено обвинение в скрытом ношении оружия, он направлен на психиатрическую экспертизу.
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