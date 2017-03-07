Во вторник вечером полиция Калининграда проводит усиленные рейды на дорогах
В Калининграде во вторник, 7 марта, полиция проводит усиленные рейды на дорогах в преддверии праздничного дня. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Стоп-контроль размещён на всех въездах и выездах города. Вместе с сотрудниками ДПС дежурит спецназ. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых водителей за рулём.
Напомним, что в январе 2017 года сотрудники ГИБДД задержали на дорогах области 459 нетрезвых водителей. В это число вошли водители, управлявшие своими автомобилями в состоянии опьянения, либо отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование.
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