Во вторник вечером полиция Калининграда проводит усиленные рейды на дорогах

В Калининграде во вторник, 7 марта, полиция проводит усиленные рейды на дорогах в преддверии праздничного дня. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Стоп-контроль размещён на всех въездах и выездах города. Вместе с сотрудниками ДПС дежурит спецназ. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых водителей за рулём.

Напомним, что в январе 2017 года сотрудники ГИБДД задержали на дорогах области 459 нетрезвых водителей. В это число вошли водители, управлявшие своими автомобилями в состоянии опьянения, либо отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование.