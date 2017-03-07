В Калининграде найдена пропавшая 13-летняя школьница
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В Калининграде полицейские разыскали 13-летнюю школьницу, которая не пришла домой из школы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
Девочка нашлась во вторник, 7 марта, днём, она была на улице Богдана Хмельницкого. Школьницу привели в отдел полиции, туда же позвали её родителей. С девочкой всё в порядке, за время, пока её не было дома, школьницу никто не тронул.
С семьёй беглянки, которая не первый раз уходит из дома, проведена разъяснительная и профилактическая работа. Помощь в поиске школьницы оказывали волонтеры.
Напомним, что девочка пропала
27 февраля. Но заявление о её исчезновении поступило в полицию только 4 марта. Родители сами пытались разыскать дочь.
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