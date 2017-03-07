Известный итальянский фотограф выберет лучший портрет калининградки
Фото: пресс-служба Калининградской художественной галереи
Калининградская художественная галерея 8 марта подарит всем женщинам, которые придут на выставку "Мода и вымысел" бесплатный билет на выставку скульптуры и графики российских художников "Пластика чувств". Об этом сообщает пресс-центр галереи.
В этот же день на выставке "Мода и вымысел" стартует конкурс на лучший женский портрет. Для этого калининградкам надо с 8 по 15 марта сделать фото на выставке, поделиться им в соцсетях и поставить хештэг #kaliningradartmuseum.
Выбирать самое интересное фото будет итальянский фэшн-фотограф Джан Паоло Барбьери. Победительнице достанутся афиша выставки "Мода и вымысел" и книга фотографа «Цветы моей жизни». Эксклюзивное издание одного из лучших фотографов мира будет отправлено посылкой из Италии.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.