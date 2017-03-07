Известный итальянский фотограф выберет лучший портрет калининградки

Калининградская художественная галерея 8 марта подарит всем женщинам, которые придут на выставку "Мода и вымысел" бесплатный билет на выставку скульптуры и графики российских художников "Пластика чувств". Об этом сообщает пресс-центр галереи.

В этот же день на выставке "Мода и вымысел" стартует конкурс на лучший женский портрет. Для этого калининградкам надо с 8 по 15 марта сделать фото на выставке, поделиться им в соцсетях и поставить хештэг #kaliningradartmuseum.

Выбирать самое интересное фото будет итальянский фэшн-фотограф Джан Паоло Барбьери. Победительнице достанутся афиша выставки "Мода и вымысел" и книга фотографа «Цветы моей жизни». Эксклюзивное издание одного из лучших фотографов мира будет отправлено посылкой из Италии.