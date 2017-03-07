Итальянец подарил своей даме сердца на 8 Марта собственную почку

52-летний итальянец подарил своей 44-летней подруге не цветы, украшения или парфюм, а собственную почку. Об этом пишет РИА "Новости".



Случай произошёл в Турине. Женщина, получившая такой необычный подарок, страдает серьёзным генетическим заболеванием — поликистозом почек, ей требовалась неотложная пересадка. Врачи два месяца ей искали донора, пока на такой широкий жест не решился бойфренд дамы.



Медики провели необходимые анализы и дали добро на трансплантацию. Операция прошла успешно. Сейчас оба пациента находятся под наблюдением врачей, которые оценивают их состояние как удовлетворительное.