Куршская коса вошла в топ-5 самых упоминаемых в соцсетях природных зон России

Национальный парк "Куршская коса" вошёл в пятёрку самых упоминаемых в соцсетях российских природных зон. Об этом пишут "Известия"



Исследовались социальные сети "Твиттер", "Фейсбук", "ВКонтакте" и "Живой Журнал". Выяснилось, что наиболее часто пользователи упоминают следующие природные зоны России: заповедник "Столбы", национальный парк "Куршская коса" (Калининградская область), Крымский и Кавказский заповедники, а также Сихотэ-Алинский заповедник (Приморский край).



Отмечается, что в последнее время россияне проявляют всё больший интерес к экологическому туризму в своей стране. Туроператоры уже отмечают положительную динамику в 2017 году.