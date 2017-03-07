"Янтарные моржи" поздравили калининградок с 8 Марта танцами в воде (фото)
Фото из группы "Янтарные моржи" "ВКонтакте"
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Калининградские "моржи" поздравили женщин с 8 Марта танцами в воде (фото)
Любители зимних купаний в Калининградской области поздравили своих жён, подруг и родственниц оригинальным способом. Об этом рассказал руководитель регионального движения Кирилл Порошин.
Девушек и женщин посадили на плот, который пустили по воде Форелевого озера. Музыкант сыграл на фаготе, и под аккомпанемент "моржи" пригасили своих женщин на танцы прямо в холодной мартовской воде. Помимо этого, в программу вошли чаепитие с пирогом и вручение тюльпанов.
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