"Янтарные моржи" поздравили калининградок с 8 Марта танцами в воде (фото)

Калининградские "моржи" поздравили женщин с 8 Марта танцами в воде (фото)

Любители зимних купаний в Калининградской области поздравили своих жён, подруг и родственниц оригинальным способом. Об этом рассказал руководитель регионального движения Кирилл Порошин.



Девушек и женщин посадили на плот, который пустили по воде Форелевого озера. Музыкант сыграл на фаготе, и под аккомпанемент "моржи" пригасили своих женщин на танцы прямо в холодной мартовской воде. Помимо этого, в программу вошли чаепитие с пирогом и вручение тюльпанов.