Стали известны проблемы, которые россияне считают самыми острыми

Стало известно, какие проблемы россияне считают самыми острыми. Результаты соответствующего опроса опубликованы на официальном сайте "Левада-центра".

69% опрошенных заявили, что самой острой проблемой в России является рост цен. Половина респондентов назвали среди острых проблем бедность и обнищание населения, 42% — рост безработицы. Жителей страны беспокоит также проблема коррупции, взяточничества, резкая разница между богатыми и бедными, кризис нравственности и другие.