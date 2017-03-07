Стали известны проблемы, которые россияне считают самыми острыми
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр подгорчук
Стало известно, какие проблемы россияне считают самыми острыми. Результаты соответствующего опроса опубликованы на официальном сайте "Левада-центра".
69% опрошенных заявили, что самой острой проблемой в России является рост цен. Половина респондентов назвали среди острых проблем бедность и обнищание населения, 42% — рост безработицы. Жителей страны беспокоит также проблема коррупции, взяточничества, резкая разница между богатыми и бедными, кризис нравственности и другие.
Опрос проводился с 17 по 20 февраля среди жителей 48 регионов страны. Отвечающим предлагалось выбрать несколько вариантов ответов.
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