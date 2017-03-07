В Калининграде
В Калининграде
+3 °C
днем
-1 °C
ночью
07 марта 2017 г. 14:09
67 625 пользователей
за 24 часа на сайте
58.12 -0.07
Курс ММВБ на 07 марта 2017, 14:00
61.48 -0.1
Курс ММВБ на 07 марта 2017, 14:00
14.4 0.0
Курс ЦБ на 08 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Актёр Андрей Чернышов посетил пациентов центра "Верю в чудо"

12:19
  625 0
  • Фото со страницы "Верю в чудо" на "Фейсбуке"
Фото со страницы "Верю в чудо" на "Фейсбуке"
В благотворительный центр "Верю в чудо" в минувшие выходные приезжал Андрей Чернышов, актёр театра и кино, который является попечителем центра с 2009 года. Об этом рассказала директор благотворительного центра "Верю в чудо" София Лагутинская.

Чернышов приехал в Калининград с супругой Марией Добржинской. Так как он является попечителем благотворительного центра, то старается бывать у подопечных каждый год, а иногда и несколько раз за год в зависимости от плотности гастрольного графика. В начале марта у актёра как раз были запланированы гастроли в Калининграде.

"Здесь я был зрителем"

 
Ребята творчески подготовились к встрече с актёром: устроили конкурс творческих импровизаций и флешмоб, читали стихи. После выступления все отправились в столовую на чаепитие с привезёнными Андреем пирогами. А в честь прошедшего дня рождения Чернышова его задарили подарками, сделанными собственноручно.
 

В очередной раз ребята тронули моё сердце до глубины души. Я актёр, от меня всегда кто-то чего-то ждёт: выступления, спектакля, разговоров о дальнейших творческих планах… А здесь — ждали меня. И я был зрителем. И мы говорили по душам, о простых житейских проблемах", — рассказал Андрей Чернышов.

"Ребята доверяют Андрею Чернышову, он говорит с ними, как с младшими друзьями, не наставляя, а приводя примеры и советуя идти к своей цели, не боясь и не опуская руки. От таких встреч у всех остаётся хорошее настроение, вера в добро и будущее, тихая радость", — отметила волонтёр Цисана Юрьева.
 

По словам Андрея, ему особенно приятно наблюдать за взрослением подопечных.

Приятно смотреть, как из подростков, с которыми мы познакомились столько лет назад, выросли настоящие личности, сильные, целеустремлённые, самостоятельные, вышедшие из-под опеки работников центра. Ребята рассказали, что после выпускного видятся редко. Кто-то работает, кто-то учится… Сегодня мы заложили хорошую традицию — мы договорились встречаться в таком составе каждый год", — поделился Чернышов.

Спектакль в подарок

На спектакль "Любовь по понедельникам" с Андреем Чернышовым и Марией Добржинской отправились 12 подопечных благотворительного центра "Верю в чудо". Это учащиеся центра помощи детям "Надежда" и подопечные "Верю в чудо" с тяжёлыми излечимыми и неизлечимыми заболеваниями.

Среди зрителей спектакля была и Виктория Магер, которая раньше жила в посёлке Еленовка Донецкой области и получила тяжёлые увечья во время миномётной атаки. Она закрыла собой от осколков мины трёхлетнюю сестрёнку, с которой в тот злополучный день гуляла по родному посёлку. Малышка не пострадала, у Вики же были открытая рана спины, повреждения позвоночника и спинного мозга.

С Андреем Чернышовым Вика уже встречалась: он приезжал к ней в московскую больницу, где девушка проходила курс реабилитации после ранения в позвоночник.

"Мы общались с Андреем Владимировичем в Москве, он интересовался моим здоровьем, спрашивал про жизнь и дальнейшие планы… На сцене я вижу его впервые. Если честно, я никогда раньше не была в театре. Я сидела во втором ряду. Так близко к сцене. Не передать глубины тех впечатлений, что меня охватывали. Спасибо верювчудовцам за такую возможность", — рассказал Виктория.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Как вывозили 250-килограммовую авиабомбу с ул. Невского. Фото- и видеорепортаж Клопс.Ru
06 марта 201713:32
  12890 2    
Как вывозили 250-килограммовую авиабомбу с ул. Невского. Фото- и видеорепортаж Клопс.Ru
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на нелепые имена
Фото горячей новости
13:50
  168 0
В Калининграде хотят снести два аварийных дома
Фото горячей новости
11:10
  2533 1
Сотрудники ГИБДД и ППС выстроили машины в форме восьмёрки, чтобы поздравить калининградок (видео)
Фото горячей новости
10:51
  1622 0
Беременным запретят много работать с компьютером и при плохом освещении
Фото горячей новости
09:14
  2745 0

Лента новостей

Картинка
Пенсионерка перевела 150 тысяч мошеннику, который представился её сыном, попавшим в ДТП
14:03
  36 0
Картинка
За неуплату налогов с гурьевских должников взыскали более полумиллиона рублей
13:40
  520
Картинка
В Калининграде расследуют дело вымогателя, шантажировавшего девушку её интимными фото
13:37
  592 0
Картинка
"Евролак": все подарки для вас
13:30
  297

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  4362 1
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  1648 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo