Актёр Андрей Чернышов посетил пациентов центра "Верю в чудо"

В благотворительный центр "Верю в чудо" в минувшие выходные приезжал Андрей Чернышов, актёр театра и кино, который является попечителем центра с 2009 года. Об этом рассказала директор благотворительного центра "Верю в чудо" София Лагутинская.



Чернышов приехал в Калининград с супругой Марией Добржинской. Так как он является попечителем благотворительного центра, то Чернышов приехал в Калининград с супругой Марией Добржинской. Так как он является попечителем благотворительного центра, то старается бывать у подопечных каждый год , а иногда и несколько раз за год в зависимости от плотности гастрольного графика. В начале марта у актёра как раз были запланированы гастроли в Калининграде.

"Здесь я был зрителем"

Ребята творчески подготовились к встрече с актёром: устроили конкурс творческих импровизаций и флешмоб, читали стихи. После выступления все отправились в столовую на чаепитие с привезёнными Андреем пирогами. А в честь прошедшего дня рождения Чернышова его задарили подарками, сделанными собственноручно.



В очередной раз ребята тронули моё сердце до глубины души. Я актёр, от меня всегда кто-то чего-то ждёт: выступления, спектакля, разговоров о дальнейших творческих планах… А здесь — ждали меня. И я был зрителем. И мы говорили по душам, о простых житейских проблемах", — рассказал Андрей Чернышов.



"Ребята доверяют Андрею Чернышову, он говорит с ними, как с младшими друзьями, не наставляя, а приводя примеры и советуя идти к своей цели, не боясь и не опуская руки. От таких встреч у всех остаётся хорошее настроение, вера в добро и будущее, тихая радость", — отметила волонтёр Цисана Юрьева.



По словам Андрея, ему особенно приятно наблюдать за взрослением подопечных.



Приятно смотреть, как из подростков, с которыми мы познакомились столько лет назад, выросли настоящие личности, сильные, целеустремлённые, самостоятельные, вышедшие из-под опеки работников центра. Ребята рассказали, что после выпускного видятся редко. Кто-то работает, кто-то учится… Сегодня мы заложили хорошую традицию — мы договорились встречаться в таком составе каждый год", — поделился Чернышов.

Спектакль в подарок

На спектакль "Любовь по понедельникам" с Андреем Чернышовым и Марией Добржинской отправились 12 подопечных благотворительного центра "Верю в чудо". Это учащиеся центра помощи детям "Надежда" и подопечные "Верю в чудо" с тяжёлыми излечимыми и неизлечимыми заболеваниями.



Среди зрителей спектакля была и Виктория Магер, которая раньше жила в посёлке Еленовка Донецкой области и получила тяжёлые увечья во время миномётной атаки. Она закрыла собой от осколков мины трёхлетнюю сестрёнку, с которой в тот злополучный день гуляла по родному посёлку. Малышка не пострадала, у Вики же были открытая рана спины, повреждения позвоночника и спинного мозга.



С Андреем Чернышовым Вика уже встречалась: он приезжал к ней в московскую больницу, где девушка проходила курс реабилитации после ранения в позвоночник.



"Мы общались с Андреем Владимировичем в Москве, он интересовался моим здоровьем, спрашивал про жизнь и дальнейшие планы… На сцене я вижу его впервые. Если честно, я никогда раньше не была в театре. Я сидела во втором ряду. Так близко к сцене. Не передать глубины тех впечатлений, что меня охватывали. Спасибо верювчудовцам за такую возможность", — рассказал Виктория.