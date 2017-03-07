В Калининграде из-за ремонта нет света на 12 улицах (список)

В Калининграде без электричества из-за ремонта на электрощитах во вторник, 7 марта, остались дома на 12 улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Кроме того, поздно вечером в понедельник 6 марта, был повреждён кабель в районе ул. л-нта Родителева 4, 6, 8-10, ул. Щорса 18. Устранение аварии запланировано на сегодня.

Подачу холодной воды из-за отключения электроэнергии сегодня остановят в дома по ул. У. Громовой 103-105, 111, 115, 117 - с 9.00 до 17.00.

