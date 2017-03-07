Сотрудников калининградских школ наказали за нарушения при перевозке детей
В Калининграде сотрудников местных школ привлекли к ответственности за нарушения при перевозке детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Так, по данным надзорного органа, в школе № 12 за последние два года организовали 36 поездок с участием учеников. При этом лишь в четырёх случаях учебное заведение направило уведомления в ГИБДД. По закону школа обязана предупреждать автоинспекторов о предстоящих поездках не позднее, чем за два дня.
В "Морской школе" организовали поездку детей в Литву. ГИБДД об этой поездке также никто не предупредил. Аналогичные нарушения были выявлены в музыкальной школе "Лира" и Детской школе искусств им. Чайковского. Все виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в Немане МУП "НЕМАН-АВТО" перевозил детей на технически неисправных автобусах. В связи с этим были оштрафованы три сотрудника предприятия, ещё пять привлечены к дисциплинарной ответственности.
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