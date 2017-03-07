Калининград станет одним из пунктов автопробега "Берлин – Москва"
Калининград станет пунктом маршрута участников автопробега "Берлин – Москва". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Масштабный пробег пройдёт с 23 июля по 13 августа. В нём примут участие около 1 тыс. жителей Германии. Они посетят 45 российских городов. Среди них, помимо Калининграда, есть Псков, Санкт-Петербург, Москва. Владимир и другие.
Всего участникам акции предстоит проехать 40 тыс. км. Пробег направлен на развитие отношений между Германией и Россией.
В Калининграде участники пробега осмотрят местные достопримечательности, в том числе Музей янтаря, Кафедральный собор и Музея Мирового океана. Также они возложат цветы к мемориалу "Курган славы" в поселке Медведевка.
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