Пропавшая в Калининграде 83-летняя пенсионерка вернулась домой

В Калининграде 83-летняя пенсионерка, пропавшая в понедельник, 6 марта, утром, вернулась домой. Об этом Клопс.Ru сообщила координатор организации поиска пропавших людей "Твори Добро" Лика Васильева.

С женщиной всё благополучно, но она пока находится в шоковом состоянии от пережитого и не может сказать, где находилась весь день. Пока поисковики прочёсывали весь город, в 19.10 женщину увидела возле церкви на Комсомольской девушка. Она предложила помощь растерянной пенсионерке, но ответила, что ей надо в Октябрьский и доберётся она сама.

В это время девушка увидела объявление о пропаже той самой женщины и немедленно сообщила волонтёрам о том, что видела её. Люди немедленно бросились на поиски.

Домой пенсионерка пришла сама. Возможно, её помогла сориентироваться записка в кармане пальто с подробным описанием, как добраться домой, которую всегда оставляет ей дочь.