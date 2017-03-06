Новая "Красавица и Чудовище" Диснея получила в России рейтинг 16+ из-за персонажа – гея
В России министерство культуры присвоило новому фильму студии Диснея "Красавица и чудовище" рейтинг 16+. Об этом сообщает
meduza.io.
Прокатное удостоверение фильму уже выдано, пускать детей до 16 на его просмотр будут только в сопровождении родителей.
Ранее в США фильму присвоили рейтинг PG: фильм рекомендован к просмотру только в присутствии родителей. Поводом послужили сцены насилия и образы, которые могут напугать детей.
Компания WDSSPR, которая является дистрибьютером диснеевских фильмов в России, информацию не комментирует. Скорее всего, представители компании пока не поучили удостоверение.
Гей в новой ленте — весельчак ЛеФу, приспешник Гастона. По словам режиссёра Билла Кондона, его смущают собственные мысли.
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