Калининград встал в пробках из-за снегопада (фото)

В Калининграде вечером в понедельник, 6 марта, снегопад парализовал движение на дорогах. По словам водителей, на трассах скопились километровые пробки, на отдельных участках согласно сервису "Яндекс. Пробки" скорость движения не превышает 2 км.

Стоит движение на проспекте Калинина до поворота на Октябрьскую, почти не движется транспорт по ул.Казанской до Нового Вала, из-за ДТП затруднено движение на ул.Черняховского, перегружены Гвардейский, Ленинский, Советский проспекты. На кольце Челнокова – Гайдара тормозят проезд сразу два ДТП.

Окружная в сторону гурьевского кольца. Фото: Алексей Папковский

"Окружная от Советского в сторону Невского просто встала", — пишет в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области" Олег Игоревич. В каток превратился подъём с Советского на Окружную. На трассе Гусев-Калининград Алексей Новосёлов насчитал семь аварий разной тяжести.

ДТП на Окружной перед Советским проспектом в сторону Тенистой Аллеи. Фото: Антон Юстас.

"Приморское кольцо покрыто коркой шероховатого хрупкого льда", — сообщает Виктор Семёнов. "Окружная Преголь – Лада, пробка — жуть", — пишет Алексей Папковский. О пробке от Невского до гурьевского кольца сообщают другие водители.

"ДТП на окружной перед Советским проспектом со стороны Тенистой Аллеи.



" Пробка ооочень длинная", — сообщает Антон Юстус. Нереальная пробка образовалась из-за ДТП на проспекте Калинина на выезде с эстакады. Почти нет движения на улицах Гайдара и Краснокаменной. "На Емельянова на Берлинском мосту в ДТП попала скорая", — сообщает Алексей Меркулов.

Фото: Алексей Меркулов