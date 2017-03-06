В Калининграде сотрудники ГИБДД провели флешмоб в преддверии 8 Марта (фото)

В Калининграде сотрудники ГИБДД устроили флешмоб в честь приближающегося праздника 8 Марта. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Акция прошла в субботу, 4 марта, около дворца спорта "Янтарный". В ней участвовали 15 патрульных машин. Полицейские выставили их в форме восьмёрки. Клопс.Ru снял акцию с воздуха. Поздравительный ролик будет опубликован на портале 8 марта.