В Калининграде сотрудники ГИБДД провели флешмоб в преддверии 8 Марта (фото)
В Калининграде сотрудники ГИБДД устроили флешмоб в честь приближающегося праздника 8 Марта. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Акция прошла в субботу, 4 марта, около дворца спорта "Янтарный". В ней участвовали 15 патрульных машин. Полицейские выставили их в форме восьмёрки. Клопс.Ru снял акцию с воздуха. Поздравительный ролик будет опубликован на портале 8 марта.
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