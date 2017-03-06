На Ленинском проспекте Калининграда убрали с пешеходной зоны ларьки (фото)
Фото "Комсомольской правды в Калининграде"
В отделе городской эстетики администрации Калининграда журналистам заявили, что в скором времени восстановят тротуарную плитку, которая осталась после переноса ларьков.
Прошлой весной уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов заявил
, что при определённых условиях сносить нестационарные торговые объекты городская администрация имеет полное право. Правда, на данном этапе торговые точки не ликвидируются, а отодвигаются от проезжей части.
Ранее калининградские предприниматели потребовали изменить некоторые пункты нового положения
"О порядке организации и предоставления мест для размещения остановочных комплексов и иных объектов мелкорозничной торговли и услуг". Учтя мнение бизнес-сообщества, депутаты горсовета отправили документ на доработку.
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