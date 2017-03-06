В топ-100 богатейших людей мира вошли семь россиян

Семь граждан России вошли в топ-100 богатейших людей мира. Об этом сообщает "КоммерсантЪ"

Рейтинг подготовило агентство "Блумберг". В сотню самых богатых людей Земли вошёл, в частности, глава "Норильского никеля" Владимир Потанин. Он занимает 51-е место. Состояние Потанина оценили в 16,6 млрд долларов. Также в списке есть глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг и основатель USM Holdings Алишер Усманов.

Возглавил топ-100 основатель "Майкрософт" Билл Гейтс с состоянием 85,6 млрд долларов. За ним следуют бизнесмен Уоррен Баффет и глава Amazon Джефф Безос.