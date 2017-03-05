СМИ: концерн Peugeot-Citroen купит Opel 6 марта
Фото с сайта en.wikipedia.org
Концерн Peugeot-Citroen в понедельник, 6 марта, объявит о покупке Opel. Об этом сообщает РБК
, ссылаясь на данные агентства Bloomberg.
В понедельник в Париже должна состояться конференция, на которой будет заявлено о заключении сделки. На данный момент Opel принадлежит американской компании General Motors.
Стоимость сделки может составить 2 млрд. долларов. Представители компаний уже проводили переговоры по вопросам того, как новый владелец будет продавать автомобили, по выплате пенсий бывшим работникам Opel и по передаче лицензий на необходимое для производства оборудование.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.