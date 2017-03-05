СМИ: концерн Peugeot-Citroen купит Opel 6 марта

Концерн Peugeot-Citroen в понедельник, 6 марта, объявит о покупке Opel. Об этом сообщает РБК , ссылаясь на данные агентства Bloomberg.

В понедельник в Париже должна состояться конференция, на которой будет заявлено о заключении сделки. На данный момент Opel принадлежит американской компании General Motors.

Стоимость сделки может составить 2 млрд. долларов. Представители компаний уже проводили переговоры по вопросам того, как новый владелец будет продавать автомобили, по выплате пенсий бывшим работникам Opel и по передаче лицензий на необходимое для производства оборудование.