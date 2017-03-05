Солист группы Bad Boys Blue, сломавший бедро в ДТП под Томском, вылетит в Варшаву

Вокалист поп-группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни, попавший в ДТП под Томском, в понедельник вылетит в Варшаву. Об этом сообщает РИА Новости

Инцидент произошёл во время российских гастролей группы. Автомобиль, в котором музыканты ехали из Новосибирска в Томск, столкнулся с грузовиком Volvo. С переломом бедра МакИнерни доставили в Болотное, где оказали первую помощь, а затем в Томск, где его прооперировали.

По словам менеджера музыканта, сейчас он чувствует себя нормально. В понедельник он вылетит в Варшаву.