Солист группы Bad Boys Blue, сломавший бедро в ДТП под Томском, вылетит в Варшаву
Вокалист поп-группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни, попавший в ДТП под Томском, в понедельник вылетит в Варшаву. Об этом сообщает РИА Новости
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Инцидент произошёл во время российских гастролей группы. Автомобиль, в котором музыканты ехали из Новосибирска в Томск, столкнулся с грузовиком Volvo. С переломом бедра МакИнерни доставили в Болотное, где оказали первую помощь, а затем в Томск, где его прооперировали.
По словам менеджера музыканта, сейчас он чувствует себя нормально. В понедельник он вылетит в Варшаву.
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