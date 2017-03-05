Полный зал и Ищенко в жюри: состоялся второй областной фестиваль команд КВН "Светлогорск-2017"

В субботу, 4 марта, в театре эстрады "Янтарь-Холл" состоялся второй областной фестиваль команд КВН "Светлогорск – 2017". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

23 сборных со всей области и гости из Эстонии поборолись за право выйти в главную лигу КВН региона, "Запад России". Их выступления оценивало жюри, в которое вошли олимпийская чемпионка Наталья Ищенко, президент лиги Международного Союза КВН "Запад России" Борис Гуревич, телеведущие Ольга Ерошина и Виталий Макаров, директор "Янтарь-Холла" Нина Тупий и председатель ассоциации муниципальныхобразований Калининградской области Николай Воищев.

"Отличный фестиваль. Спасибо организаторам и сборным за полученное от игры удовольствие, – сказала Ищенко. – Команды очень разные, но уже сейчас понятно, что все ребята - очень талантливые. Желаю вам новых побед и всегда достигать своих целей".

Команды шутили про свои амбиции: "В будущем хочу стать, как Борис Гуревич: тоже на КВН на халяву ходить" ("Мы не планировали") и достижения: "Наша команда, как заниженная приора: вроде крутая, но за бугор выехать не можем" ("Легион смеха"). А один из участников "Легиона смеха" (КПИ ФСБ РФ) сделал со сцены предложение своей девушке.

Победителем игр стала команда "Кантиана" (БФУ им. И. Канта). Второе и третье заняли команды "На вырост" (Славск) и "Лобстер от смеха" (Таллин).